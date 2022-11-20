Россиянам рассказали, какие продукты нужно купить до Нового года из-за подорожания

Россиянам посоветовали запастись шампанским и импортным спиртным перед Новым годом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россиянам имеет смысл до Нового года запастись шампанским и импортным алкоголем. Такой совет дала специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская, отметив, что цены на эти товары могут серьезно увеличиться.

Шампанское может подорожать на 40 процентов, сказала Милашевская в интервью агентству «Прайм». Также эксперт советует приобрести заранее традиционные новогодние деликатесы, красную и черную икру, консервы. Цены на праздничные деликатесы начинают расти со второй половины октября, даже если для этого нет экономических обоснований, отметила Милашевская.

После Нового года эксперт прогнозирует повышение цен на сигареты и вейпы. Мясо и молоко вырастут в цене на 7-10 процентов, а крупы и хлебобулочные изделия – на 5 процентов, допускает Милашевская.

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