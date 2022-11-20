Минобороны Турции подтвердило авиаудары по курдским районам в Ираке и Сирии

Турция начала воздушную операцию в курдских районах Ирака и Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Турции сообщило, что Анкара нанесла удары по занятым курдами районам на севере Ирака и Сирии. Обстрел с воздуха объяснили в военном ведомстве тем, что эти территории «использовались террористами в качестве базы для нападений» на республику.

В министерстве заявили, что обстрелы были предприняты в рамках операции «Коготь-меч», целью которой является нейтрализация Рабочей партии Курдистана (РПК), а также Союза общин Курдистана (ККК) и Отрядов народной самообороны курдов.

«Гнезда террористов уничтожаются точными попаданиями», - сказано в публикации ведомства.

Турецкие самолеты вылетали вечером в минувшую субботу, 19 ноября, с авиабазы в городе Диярбакыр. Как сообщает Haberturk, все десять вылетавших судна вернулись на базу. По данным издания, удары были нанесены по районам Кобани и Дерик на севере Сирии, а также Шангал и Кандиль на севере Ирака.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что распоряжение о теракте в Стамбуле было получено из города Манбидж, которое находится на севере Сирии. Как отметили глава ведомства, что «где бы ни находился источник терроризма - он будет уничтожен».