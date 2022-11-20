Камчатский вулкан Шивелуч подготовился к мощному извержению

Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

На Камчатке в скором времени ожидается извержение вулкана Шивелуч, который является одним из наиболее крупных вулканов этого региона. Об этом в воскресенье, 20 ноября, заявили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

«Купол вулкана сильно разогрет. В темное время суток наблюдается свечение купола практически по всей его поверхности. Со склонов скатываются раскаленные лавины с температурой 1000 градусов Цельсия, сходят пирокластические потоки», - сообщил директор учреждения Алексей Озеров, отметив, что подобное состояние купола можно наблюдать, как правило, «перед мощным пароксизмальным извержением».

Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Как ожидают ученые, что в скором времени произойдут пепловые выбросы, а также обвалы, которые могут пройти расстояние до 20 километров, перекрыв в том числе и автотрассу Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск.

В Институте РАН советуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе чем 15 километров. Ближайший к вулкану поселок Ключи находится на расстоянии 50 километров.

Шивелуч состоит из трех основных структур: вулкан Старый Шивелуч, древней кальдер, а также активный вулкан Молодой Шивелуч, высота лавового купола которого составляет 2500 метров.