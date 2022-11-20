Два человека погибли в результате пожара на цветочном складе в центре Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве 20 ноября в результате крупного пожара на цветочном складе погибли два человека, их тела обнаружили пожарные. Это информацию подтвердили KP.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Личности погибших предстоит установить специалистам.

Ранее сообщалось, что площадь пожара выросла до 2,5 тысячи квадратных метров. К тушению возгорания уже привлечены более сотни человек и 35 единиц пожарной спецтехники. Инцидент взяла на контроль Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Также сайт KP,RU писал, что из горящего складского здания на Комсомольской площади эвакуировали семь человек. Кроме того, известно, что пожарные сразу приступили к спасению людей, которые были заблокированы на горящем складе. При этом к тушению привлекли пожарный поезд.

К слову, пожар в здании на Комсомольской площади в Москве не повлиял на движение поездов, движение осуществляется в штатном режиме.