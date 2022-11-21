ЦИК Казахстана озвучил предварительные итоги выборов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на досрочных выборах главы государства с 81,31% голосов. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил председатель Центризбиркома республики Нурлан Абдиров, озвучивая предварительные итоги прошедшего накануне голосования.

«Касым-Жомарт Токаев - 81,31% голосов», - заявил глава ЦИК, выступая на заседании Центризбиркома.

По графу «против всех» проголосовали - 5,80%, главу ассоциации фермеров Жигули Дайрабаев поддержали 3,42%, общественный деятель Каракат Абден набрал 2,60%, а экономист Мейрам Кажыкен - 2,53%. За представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлана Ауесбаева проголосовали 2,22%, а за правозащитницу Салтанат Турсынбекову - 2,12%.

Напомним, досрочные президентские выборы состоялись в Казахстане в минувшие воскресенье, 20 ноября.