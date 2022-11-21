Британцы призвали Макрона уйти в отставку после обвинения в адрес России Фото: REUTERS

Читатели британской газеты The Guardian раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее обвинил Россию в «хищнических амбициях», а также подпитке антифранцузской пропаганды в Африке.

Один из читателей отметил, что Россия, напротив, «всегда помогала жителям Африки и относится к ним с уважением, в отличие от европейских колонизаторов».

«Правда в том, что Россия помогала в освободительной борьбе против колонизаторов», - написал еще один.

Другой комментатор заявил, что французского лидера «раздражает тот факт, что Африка наконец-то просыпается». «Вы годами эксплуатировали ее жителей. Африканцы понимают, кто настоящий друг», - отметил он.

«Подпитывают пропаганду? Или относятся с уважением и как к равному партнеру? Мне кажется, все-таки второй вариант», - заявил еще один комментатор.

«Макрон не очень хорошо справляется со своими обязанностями, пора бы найти ему подходящую работу. Зачастую его заявления выходят за рамки здравого смысла», - написал другой.