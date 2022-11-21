Украина препятствует выезду жителей Запорожья для их использования в качестве живого щита Фото: REUTERS

Власти Украины мешают выезду жителей города Запорожья, чтобы использовать их в качестве живого щита для прикрытия объектов своих вооруженных сил, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Это тактика ВСУ – использовать мирное население в качестве живого щита. Дана команда не давать людям возможности уехать под всеми предлогами. В Запорожье у них тактика «слоеного пирога», чтобы, иностранного легиона жили в окружении мирных людей, чтобы военные склады находились в окружении мирных объектов», – сказал он в беседе с ТАСС.

Как сообщил Рогов, украинские власти препятствуют выезду даже многодетным семьям, инвалидам, студентам, то есть тем, кто имеет на это право даже по законам Украины. По словам члена ВГА, жителям разрешают покинуть территорию города только при оплате взятки от 2,5 до 8 тысяч человека. Он уточнил, что в настоящее время в Запорожье осталось не менее 400 тысяч мирных жителей, в начале этого года их количество составляло более 700 тысяч человек.

Как писал сайт KP.RU, ранее Рогов предупреждал, что ВСУ готовят Запорожью судьбу Мариуполя.