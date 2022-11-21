Рамзан Кадыров: в центре Грозного был убит сотрудник ГИБДД во время намаза

Кадыров сообщил про ликвидацию преступника, зарезавшего сотрудника ГИБДД во время намаза в Грозном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Грозного мужчина с ножом напал на сотрудника ГИБДД, когда тот совершал намаз, и нанес смертельные ранения, позже преступник был ликвидирован, об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Telegram-канале.

«Сегодня в центре Грозного ликвидирован преступник, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД. Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения. При попытке скрыться с места происшествия с табельным оружием преступник был застрелен», - рассказал Кадыров.

По словам главы Чечни, сотрудники полиции отрабатывают вероятных сообщников преступника, а также мотивы мужчины, совершившего преступление, проводятся оперативные мероприятия.

Как добавил Рамзан Кадыров, что по предварительной информации бандит действовал в одиночку, а его личность устанавливают.

Также глава республики принес родственникам погибшего при исполнении своих обязанностей инспектора соболезнования.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее Рамзан Кадыров назвал главным врагом человечества Зеленского из-за обстрела вооруженными силами Украины Запорожской атомной электростанции.