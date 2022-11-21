Жертвами землетрясения в Индонезии стали 44 человека Фото: REUTERS

Жертвами землетрясения в Индонезии стали по меньшей мере 44 человека.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 300 пострадали в результате землетрясения, которое произошло в понедельник, 21 ноября 2022 года, на острове Ява в Индонезии. Об этом заявило Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

Согласно приведенным данным, жертвами стали жители округа Чианджур в провинции Западная Ява. На данный момент известно о повреждениях семи жилых домов, а также больницы, школы и нескольких административных зданий.

Эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 5,1, располагался в 74 км юго-восточнее столицы страны Джакарты. Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, очаг залегал на глубине пять километров.

По словам Индры Густари, главы Агентства метеорологии, климатологии и геофизики в провинции, на данный момент отсутствует «опасность цунами, которое могло быть вызвано землетрясением».