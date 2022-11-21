Песков прокомментировал возможность второй волны мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 21 ноября 2022 года, заявил, что Кремле нет каких-либо обсуждений о возможности проведения в стране второй волны мобилизации.

«Нет никаких обсуждений на этот счет. Что касается Минобороны, я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», - заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Таким образом Песков прокомментировал появляющиеся в Telegram-каналах заявления о возможности проведения в стране второй волны мобилизации.

Напомним, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о начале проведения в стране частичной мобилизации. 28 октября этого года министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал главу государства о завершении мобилизационных мероприятий.