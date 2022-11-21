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НовостиПолитика21 ноября 2022 9:56

Песков прокомментировал возможность второй волны мобилизации

Песков заявил, что Кремль не ведет никаких обсуждений второй волны мобилизации
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков прокомментировал возможность второй волны мобилизации

Песков прокомментировал возможность второй волны мобилизации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 21 ноября 2022 года, заявил, что Кремле нет каких-либо обсуждений о возможности проведения в стране второй волны мобилизации.

«Нет никаких обсуждений на этот счет. Что касается Минобороны, я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», - заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Таким образом Песков прокомментировал появляющиеся в Telegram-каналах заявления о возможности проведения в стране второй волны мобилизации.

Напомним, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о начале проведения в стране частичной мобилизации. 28 октября этого года министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал главу государства о завершении мобилизационных мероприятий.