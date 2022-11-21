Названы регионы с самыми высокими зарплатами в России

Больше половины работников на Чукотке получают зарплату свыше 100 тысяч рублей в месяц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследование показало, что Крайний Север и Москва оказались лидерами по доле работников с зарплатами более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В российских регионах с сентября 2021 по август 2022 года зарплату выше ста тысяч получали 9,9% работников. Это на 1,1 процентного пункта выше, чем годом ранее.

Чукотка стала лидером рейтинга. В регионе свыше 50% работников получают как минимум 100 тысяч рублей в месяц.

Вторую строчку среди регионов с высокими заработными платами занял Ямало-Hенецкий автономный округ, где 43,8% занятых получают более 100 тысяч в месяц.

Третьей в списке стала Магаданская область (33,6%), на четвертой позиции оказался Ненецкий автономный округ (33,4%), а на пятой строчке расположилась Москва (32,6%),

В десятке регионов с самыми высокими зарплатами оказались также Камчатка (26,8%), Сахалинская область (25,2%), Ханты-Мансийский автономный округ (25%), Якутия (23,4%) и Мурманская область (18,7%). Санкт-Петербург (13,5%) стал одиннадцатым.

Напомним, президент России Владимир Путин на совещании по вопросу поддержки доходов семей с детьми заявил о важности роста реальных зарплат на фоне снижения инфляции.

При этом в Росстате сообщили, что по состоянию на 1 октября 2022 года задолженность по зарплате в России составила 942,4 млн рублей. Это превышает сумму задолженности, зафиксированную в сентябре этого года, на 97,4 млн рублей, то есть увеличилась на 11,5%.