Песков прокомментировал возможность объявления 31 декабря выходным днем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кремль не занимается темой, касающейся возможности объявления 31 декабря выходным днем в стране. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что данное решение должна принимать Госдума РФ.

«Это же не наша прерогатива», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос об отношении властей к данной идее.

Ранее стало известно, что Госдума РФ рассмотрит проект закона, согласно которому 31 декабря предлагают объявить выходным днем на федеральном уровне. Как отметили авторов, в данный день многие россияне берут отгулы, а также оформляют отпуска, указав на то, что трудовые функции выполняются не в полном объеме.

Напомним, власти ряда российских регионов объявили 31 декабря выходным днем. Иногда в регионах за неделю до праздника начинают парад заявлений о том, что 31 декабря будет выходным. Однако в этом года 31 декабря выпадает на субботу, поэтому формально и неформально данный день, согласно календарю, будет выходным.