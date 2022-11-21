Песков призвал МАГАТЭ потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ не могут не вызывать обеспокоенность России, как и должны вызывать крайнюю обеспокоенность МАГАТЭ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Москва призывает МАГАТЭ и все страны мира повлиять на киевский режим, чтобы Украина прекратила обстрелы.

"... Мы надеемся, что МАГАТЭ (...) и призываем все страны мира… использовать свое влияние с тем, чтобы украинские вооруженные силы прекратили это делать", - заявил Песков.

Напомним, 20 ноября 2022 года украинские войска дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС, а днем ранее по территории станции было выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

Также ВС Украины в ночь на 7 августа 2022 года нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.