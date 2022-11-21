Столтенберг призвал наращивать военную помощь Украине для заключения "приемлемого мирного соглашения" Фото: REUTERS

Страны Североатлантического альянса должны расширить поставки оружия, средств противовоздушной обороны (ПВО) и горючего на Украину в условиях интенсивных российских ударов. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отметив необходимость заключения «приемлемого мирного соглашения» для Киева.

«Мы видим разрушительные последствия российских ударов по территории Украины. НАТО должна расширить поставки оружия, включая средства ПВО, а также горючего и других средств», - заявил генсек альянса в ходе заседания парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде.

Столтенберг указал на желание НАТО добиться «приемлемого мирного соглашения» для Киева, отметив, что поэтому альянс должен наращивать военные поставки Украине.

По его словам, «любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров», однако Североатлантический альянс хочет «мирного решения, которое будет приемлемо для Украины, а это определяется успехами на поле боя». «Поэтому НАТО должна продолжать расширять поставки Украине», - подчеркнул он.

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