Сенатор Ковитиди считает ситуацию на Украине частью плана США и Британии по уничтожению Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боевые действия на Украине являются для США только частью плана по уничтожению Евросоюза и обретения контроля над европейской экономикой, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, об этом она заявила в комментарии РИА Новости.

"События на Украине - только часть плана США и Британии по уничтожению Евросоюза и контроля над европейском континентом", - сказала сенатор.

По словам Ковитиди, кроме навязанного Вашингтоном Брюсселю отказа от российских энергоресурсов и, как следствие, вынужденной покупки европейскими странами американского СПГ, на получение контроля над экономикой ЕС также нацелен и принятый в США закон о сокращении инфляции. Он начнет действовать с 1 января 2023 года.

Ранее, выступая на патриотическом форуме “Это НАША история!” ко Дню народного единства 17 сентября 2022, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины. При этом Лукашенко заявил, что Украину будут разрушать до основания, ослабляя при этом Россию и пытаясь уничтожить Беларусь.

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