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НовостиПолитика21 ноября 2022 11:58

Два человека погибли при обстреле Алчевска украинскими войсками

Один человек получил ранения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Два человека погибли при обстреле Алчевска украинскими войсками

Два человека погибли при обстреле Алчевска украинскими войсками

Фото: REUTERS

В результате обстрела города Алчевск Вооруженными силами Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS погибли два мирных жителя, а один человек получил ранения. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил бывший глава представительства Луганской Народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«Удар был нанесен по жилому дому. В результате обстрела населенного пункта Алчевск погибли два мирных жителя (мужчина 1969 года рождения и женщина 1974 года рождения), а также пострадала женщина 1992 года рождения», - сказано в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале экс-представителя ЛНР в России.

Как заявляло ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинская армия в ночь на воскресенье, 20 ноября, выпустили по населенному пункту Алчевск две ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS.

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