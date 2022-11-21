Два человека погибли при обстреле Алчевска украинскими войсками Фото: REUTERS

В результате обстрела города Алчевск Вооруженными силами Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS погибли два мирных жителя, а один человек получил ранения. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил бывший глава представительства Луганской Народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«Удар был нанесен по жилому дому. В результате обстрела населенного пункта Алчевск погибли два мирных жителя (мужчина 1969 года рождения и женщина 1974 года рождения), а также пострадала женщина 1992 года рождения», - сказано в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале экс-представителя ЛНР в России.

Как заявляло ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинская армия в ночь на воскресенье, 20 ноября, выпустили по населенному пункту Алчевск две ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS.

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