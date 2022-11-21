Российские военные уничтожили два украинских РСЗО, обстреливавших Белгородскую область Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные поразили две установки РСЗО "Ураган", из которых ВСУ обстреливали территорию Белгородской области, сообщили сегодня, 21 ноября, в Минобороны РФ.

"В ходе контрбатарейной борьбы возле населенного пункта Пыльная Харьковской области поражены на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня "Ураган" ВСУ, из которых осуществлялись обстрелы территории Белгородской области", - уточняется в сводке российского военного ведомства.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Белгород из нового, полученного от НАТО дальнобойного оружия.

Также ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Белгород 16 октября 2022 года. Трое человек получили ранения.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

Полковник Виктор Баранец ежедневно рассказывает о ситуации на Украине и противостоянии с НАТО