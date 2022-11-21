Генсек НАТО Столтенберг перепутал Россию с Украиной Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг случайно допустил оговорку во время своего выступления на парламентской ассамблее организации. Он перепутал Россию и Украину и призвал все страны отказаться от поддержки Киева.

- Никто не должен поддерживать Украину, то есть, простите, Россию, - сказал Столтенберг. Трансляцию его выступления транслировала пресс-служба Североатлантического альянса.

Генсек НАТО также добавил, что альянс призывает Китай отказаться от поддержки российской стороны. Что касается НАТО, то, по мнению Столтенберг, альянсу следует нарастить свою военную помощь ВСУ и готовить украинских солдат. При этом он выразил надежду, что члены блока увеличат собственные расходы на оборону.

Ранее сообщал, что президент США Джо Байден перепутал Россию и Украину. В частности, он комментируя начало спецоперации, он задался вопросом "как мы дошли до того, что Путин решил вторгнуться в Россию?".

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