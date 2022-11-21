Гендиректор Росатома назвал мировую атомную индустрию "скрепой здравого смысла"

Алексей Лихачев Фото: Тимур ХАНОВ.

Мировая атомная индустрия остается "скрепой здравого смысла", объединяя страны на основе передовых технологий. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев на пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2022" в понедельник, 21 ноября.

"Мировая атомная индустрия, по крайней мере на эту минуту, является еще определенной скрепой здравого смысла, при том что планета разрывается по разным принципам - Европа-Азия, север-юг, коллективный Запад и не-Запад коллективный", - подчеркнул Лихачев.

По его словам, в сфере атомной энергетики, несмотря на политическую обстановку, практически не разорвано ни одной связи, что позволяет сохранить научно-техническое сотрудничество.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прилетел в Сочи на форум атомной отрасли. Дипломат встретился с Алексеем Лихачевым. Они обсудили строительство второй очереди АЭС в Пакше, которая строится по российским технологиям.

Петер Сийярто подчеркнул, что "Атомэкспо" — одна из важнейших встреч атомной отрасли. По его словам, из-за глобального энергетического кризиса беспрецедентное значение имеет тот факт, что страна может производить необходимое ей количество энергии.