"Хотел притвориться мертвым, но они вошли в азарт": Российский солдат-герой рассказал, как ВСУ беспощадно забрасывали его натовскими гранатами

Рустам Худайнуров, фото: соцсети

Российский солдат, который отбрасывал гранаты ВСУ руками, рассказал, как ему удалось выжить. Этим солдатом оказался простой шахтер из Донецка, сообщает SPB.KP.RU.

Героем, поступок которого поразил весь мир, оказался 41-летний уроженец Донецка Рустам Худайнуров из народной милиции ДНР.

“Всего было 8 боеприпасов: снаряды от гранатомета и гранаты. В основном в меня кидали натовские боеприпасы. Многие из них не взрывались. Три гранаты я откинул…”, - рассказал изданию боец.

Также он добавил, что хотел притвориться мертвым, но противник продолжил бросать в него в гранаты. “Они вошли в азарт”, - отметил Рустам Худайнуров.

“Главное не паниковать, не впадать в ступор, просто брать и откидывать. Еще мне помогли мысли о моих детях. Ну, и, думаю, меня спас ангел-хранитель, потому что просто так везти не может!”, - добавил он.

Ранее британцев шокировало видео, где российский солдат дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ.

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