Путин подписал закон об акцизе на сладкие напитки в семь рублей за литр

В России с 1 июля 2023 вступит в силу закон об акцизе на сладкие напитки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому вводится акциз сахаросодержащие напитки.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, размер акциза составит семь рублей за литр. Он будет распространятся на безалкогольные напитки, произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 г на 100 мл.

По закону, акцизом не будут облагаться напитки брожения, квас с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% включительно, соки, нектары, сокосодержащие напитки и морсы, а также специализированная и обогащенная пищевая продукция.

Кроме того, подакцизными не станут сладкие алкогольные напитки крепостью более 0,5%, виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы. Акциз не будет также взиматься с напитков, произведенных и упакованных для общественного питания. Вместе с тем из товаров, облагаемых нулевой ставкой акциза, исключается безалкогольное пиво с содержанием сахара.

Правительство прогнозирует, что введение акцизов на сладкие напитки принесет федеральному бюджету дополнительные доходы в размере около 35 миллиардов рублей в год. Их планируют направить на федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом. Закон вступает в силу с 1 июля 2023 года, для малого и среднего бизнеса – с 1 октября 2023.