Девочка, погибшая под колесами КАМАЗа в Москве, случайно оказалась на переходе одна Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Девочка, которая погибла в понедельник, 21 ноября, утром под колесами КАМАЗа на западе Москвы, оказалась на переходе одна случайно. Как правило, девочку сопровождал кто-то, однако в этот день она опаздывала на занятия.

Как передает сайт mk.ru, в день происшествия на Родниковой улице не работали как светофор, так и оба фонаря, который освещали пешеходный перехода, а также остановку. Занятия у девочки, попавшей под колеса, начинались в 8.30 по московскому времени, а она вышла из дома в 7.35.

Семья погибшей девочки уже десять лет снимала дом в СНТ около места ДТП, и как правило отец провожал дочь до остановки, однако в этом учебном году пятиклассница сообщила своим родителям, что ее уже не надо сопровождать.

Девочка была единственным ребенком в семье. По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка.