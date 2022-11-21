В ЛНР раскрыли, как силы НАТО маскируются на Донбассе Фото: REUTERS

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что на стороне Вооруженных сил Украины воюют до 10 иностранных частных военных компаний.

При этом он отметил рост числа иностранных наемников. Многие из них прибывают из постсоветских республик, стран Восточной Европы и НАТО.

- ЧВК здесь тоже немало. Сейчас затрудняюсь сказать, сколько именно, но их порядка до 10 ... Они служат прикрытием регулярных сил НАТО, которые находятся на Украине, - рассказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что российская сторона не приемлет рекрутирования наемных военных из других стран и направления их в ряды Вооруженных сил Украины. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад прилагает все усилия для затягивания конфликта на Украине. Она также уверена, что западные страны используют Киев как инструмент.