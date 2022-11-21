Нью-Йорк накрыл сильнейший снегопад, власти ввели ЧС Фото: REUTERS

В США в штате Нью-Йорк бушует непогода - сильный снегопад и метели обрушились на несколько городов. Из-за этого американский лидер Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате.

Глава государства также распорядился выделить федеральные средства на борьбу со стихией. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Города штата сильно замело Фото: REUTERS

- Вчера вечером президент объявил о чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк и заявил о необходимости оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей по ликвидации последствий ЧС из-за снегопада - говорится в заявлении.

Кроме того, Байден уполномочил министерство внутренней безопасности и специалистов Федерального агентства США по ЧС (FEMA) предпринимать все необходимые усилия по оказанию помощи жителям занесенных снегом городов.

По данным телеканала NBC, губернатор штата Кэти Хокул назвала снегопад "историческим". Она также объявила о задействовании сил Нацгвардии для помощи в борьбе со снегом.