Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников в сезон праздничных распродаж

Россиянам рассказали, как не стать жертвой фишинга в сезон праздничных распродаж Фото: REUTERS

Аналитик исследовательской группы Positive Technologies Екатерина Семыкина рассказала, как не стать жертвой фишинга в период массовых распродаж.

Эксперт рекомендовала покупать только в известных и проверенных интернет-магазинах. По ее словам, в случае сомнения по поводу надежности ресурса следует отказаться от покупки, поискав более безопасный вариант, поскольку рискуете потерять деньги.

«Изучайте отзывы к интернет-магазинам и товарам на сторонних ресурсах. Лучше потратить дополнительное время и убедиться, что имеете дело с надежным продавцом», - приводит РИАМО слова специалиста.

Семыкина посоветовала внимательно изучать сайты, указав на то, что медленная загрузка страниц, ошибки в адресах могут говорить о мошенническом ресурсе.

Аналитик также указала на необходимость отслеживайте информацию о заказах и посылках самостоятельно, а также не доверять слишком выгодным предложениям и не кликать на подозрительные ссылки.

Кроме того, по ее словам, следует завести отдельную карту для шопинга и отслеживать свои банковские операции в праздничный сезон, а также нужно загружать только официальное приложение магазина, используя при этом разные пароли для разных магазинов, и не пользоваться общественным Wi-Fi.

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