Аналитик предрек биткоину рекордный рост Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполнительный директор российской Ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников предрек рекордный рост биткоина, отметив, что стоимость криптовалюты к 2024 году может составить 100 тысяч долларов.

«Прогноз по стоимости биткоина, который был еще в начале 2022 года, сообщал, что к концу года стоимость этой криптовалюты будет падать, а в 2023 году будет подъем. Поэтому тут ничего удивительного не было», - заявил эксперт в разговоре с Lenta.ru.

Специалист отметил, что биткоин стал волатильной криптовалютой, поэтому поначалу идет рост, после чего видим падение и снова рост. «И каждый раз стоимость биткоина останавливается на новом рубеже», - заявил он, добавив, что уже «к 2024 году, скорее всего, биток будет стоить 70-100 тысяч долларов».

Как писал ранее «360», курс биткоина опустился ниже 16 тысяч долларов. По данным CoinGecko, криптовалюта потеряла 4,2% за сутки, опустившись до 15,9 тысячи долларов.

Газета.Ru ранее писала о том, что основатель Twitter Джек Дорси призвал владельцев биткоина не хранить все свои сбережения в данной криптовалюте, отметив, что по умолчанию «никому нельзя доверять» в вопросе финансовых активов.