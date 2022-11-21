Минобороны России получило новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130 Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Воздушно-космические силы России получили истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Также одна партия будет передана Минобороны РФ до конца текущего года. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

- Иркутский авиазавод Объединённой авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК", входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал Минобороны РФ новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130, - сказано в сообщении. Количество переданных машин не уточняется.

Как отметил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, промышленность работает солидарно с российским военным ведомством. Обеспечение потребности армии в технике контролирует Координационный совет при правительстве, напомнил он.

Ранее сообщалось, что истребитель Су-30СМ2 до конца года взлетит в небо с новым двигателем АЛ-41Ф-1С. Агрегат с изменяемым ветром тяги сегодня используется в Су-35С. Истребителю также добавят новую авионику, усовершенствуют оптику, радар и системы наблюдения.