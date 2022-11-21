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НовостиПолитика21 ноября 2022 15:00

Госдума России рассмотрит заявление на фоне расстрела российских пленных украинскими военными

Заявление будет рассмотрено завтра, 22 ноября 2022 года
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Госдума России рассмотрит заявление на фоне расстрела российских пленных украинскими военными

Госдума России рассмотрит заявление на фоне расстрела российских пленных украинскими военными

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума России во вторник, 22 ноября 2022 года, рассмотрит заявление в связи с расстрелом украинскими военными российских военнопленных, об этом сообщается в Telegram-канале Госдумы РФ.

"Государственная Дума завтра рассмотрит заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных", - уточняется в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские боевики намеренно убили попавших в плен 10 российских военных. Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских солдат, сдавшихся в плен, и лежащих на земле, распространили в в минувшую пятницу в интернете. По данным председателя СПЧ Валерия Фадеева, инцидент произошел в Макеевке.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.