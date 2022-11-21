Госдума России рассмотрит заявление на фоне расстрела российских пленных украинскими военными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума России во вторник, 22 ноября 2022 года, рассмотрит заявление в связи с расстрелом украинскими военными российских военнопленных, об этом сообщается в Telegram-канале Госдумы РФ.

"Государственная Дума завтра рассмотрит заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных", - уточняется в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские боевики намеренно убили попавших в плен 10 российских военных. Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских солдат, сдавшихся в плен, и лежащих на земле, распространили в в минувшую пятницу в интернете. По данным председателя СПЧ Валерия Фадеева, инцидент произошел в Макеевке.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.