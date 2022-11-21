Врач рассказала, когда красное мясо из полезного превращается во вредный продукт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-терапевт и диетолог медцентра СМ-Клиника Елена Тихомирова заявила, что мяса на красное и белое очень условно, поскольку в любом случае оно становится вредным, если есть его в большом количестве масла, а также добавить вредную пишу.

«Вред от мяса может быть в одном случае, когда мы обваливаем его в какой-то панировке, жарим его в большом количестве масла, едим его с жареной картошкой, запиваем пивом и заедаем другой едой, насыщенной углеводами, солями и жирами», - заявила эксперт в беседе с Life.ru, отметив, что самого деления мяса на белое и красное нет, «это придуманный маркетинговый ход».

Тихомирова уточнила, что те части тела, которыми животное двигало активно, такие как бедра, содержат красное мясо, а грудка, которой животное двигало меньше, - содержит белое мясо. Однако в диетологии подобного деления не имеют.

Ранее кандидат медицинских наук, руководитель направления онкологии медицинского холдинга «Медика», онколог и хирург Михаил Мяснянкин рассказал в беседе с Пятым каналом, что развитие болезней провоцируют не конкретные продукты, а факторы, среди которых способ их производства и приготовления.