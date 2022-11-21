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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 16:11

В полностью сгоревшем доме на Ставрополье обнаружили тело мужчины

Пожар распространился очень быстро
Анна ЕГОРОВА
Анна ЕГОРОВА

Фото: Александр ГЛУЗ

В станице Лысогорской Георгиевского округа Ставропольского края произошла трагедия — на улице Победы загорелся частный дом. Как рассказали очевидцы, пожар распространился очень быстро. Огонь полностью уничтожил здание. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело мужчины.

- В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в станице Лысогорской Георгиевского городского округа произошло возгорание в частном доме. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. К сожалению, обнаружен один погибший, - цитирует издание Newstracker пресс-службу Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.

Жертву еще предстоит опознать, но предварительно уже можно сказать, что это был хозяин дома.

Причина произошедшего чрезвычайного происшествия устанавливается специалистами.