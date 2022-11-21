Госдеп отреагировал на видео с казнью безоружных российских военнопленных

Госдеп отреагировал на видео с казнью безоружных российские военнопленных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты отслеживают сообщения о расстреле российских военнопленных в Донбассе и считают, что все стороны конфликта должны с придерживаться международного права, заявила американский посол по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак.

"Вы спросили о видео, которые распространили на выходных. Мы, очевидно, отслеживаем их весьма пристально. Действительно важно подчеркнуть, что законы… в равной мере применимы ко всем сторонам…", - заявила дипломат в ходе брифинга для прессы.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские боевики намеренно убили попавших в плен 10 российских военных. Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских солдат, сдавшихся в плен, и лежащих на земле, распространили в в минувшую пятницу в интернете. По данным председателя СПЧ Валерия Фадеева, инцидент произошел в Макеевке.

Также сегодня стало известно, что Госдума России рассмотрит 22 ноября 2022 года заявление на фоне расстрела российских пленных украинскими военными.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.