В Индонезии число погибших при землетрясении выросло до 162 человек Фото: REUTERS

В результате землетрясения магнитудой 5,6, произошедшего в провинции Западная Ява в Индонезии погибли 162 человека, большинство из них – дети, сообщил телеканал Kompas TV.

По информации губернатора провинции Ридвана Камила, 326 местных жителей получили тяжелые ранения, было эвакуировано 13 784 человека.

"В колл-центре индонезийского агентства метеорологии сообщили о 162 погибших. Большинство погибших были детьми, поэтому мы очень встревожены", – цитирует РИА Новости заявление губернатора.

В городе Чианджур, где располагался эпицентр землетрясения, находится большое число школ-интернатов, поэтому среди погибших оказалось так много детей, уточнил Камил.

Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения в Индонезии стали, по меньшей мере, 44 человека. Отмечалось, что эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 5,1, располагался в 74 км юго-восточнее столицы страны Джакарты. Как уточнял Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, очаг залегал на глубине пять километров. По словам Индры Густари, главы Агентства метеорологии, климатологии и геофизики в провинции, “опасность цунами, которое могло быть вызвано землетрясением”, на тот момент отсутствовало.