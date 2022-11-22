The Guardian: британские власти нарушили данное Киеву обещание помочь украинским беженцам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель Кир Джайлз в статье для газеты Guardian заявил, что британские власти нарушили данное Киеву обещание помочь украинским беженцам.

В статье отмечается, что правительство Великобритании передало работу по оказанию помощи украинским беженцам местным властям и волонтерам, но «теперь система находится под угрозой краха».

Самой большой ошибкой автор статьи назвал решение рассчитать государственную программу «Дома для Украины» на шестимесячный срок. Как отметил Джайлз, такая мера означает, что «необходимая поддержка может внезапно прекратиться без каких-либо альтернатив» по достижении конца данного периода.

Джайлз также указывает на то, что многие чиновники Великобритании предлагают беженцам из Украины искать новое жилье самостоятельно, прекрасно понимая, что арендодатели ищут гарантий и кредитных историй, которые беженцы, прожившие в стране всего полгода, предоставить не смогут.

Подписывайтесь на новые подкасты Дмитрия «Гоблина» Пучкова и слушайте, когда удобно!