Украинские СМИ сообщили об обысках в Киево-Печерской лавре Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины (СБУ) начала обыски в Киево-Печерской Лавре. Об этом во вторник, 22 ноября, заявило украинское интернет-издание «Страна.ua».

«СБУ пришла с обысками на территорию Киево-Печерской Лавры», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Кроме того, издание публикует фотографии, на которых можно увидеть большое количество людей в форме рядом с Киево-Печерской лаврой. На данный момент СБУ не давала официальных комментариев.

Накануне, 13 ноября, Служба безопасности Украины приняла решение о возбуждение уголовное дело после песнопений о России в одном из храмов Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви.

Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра является одним из первых монастырей Руси, а также древнейшим монастырем на территории Украины. На сегодняшний день территория лавры составляет свыше 20 га.

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