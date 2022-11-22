Минздрав ожидает перевыполнения плана по увеличению продолжительности жизни в России к концу 2022 года будет перевыполнен

Глава Минздрава заявил, что план по увеличению продолжительности жизни в России к концу 2022 года будет перевыполнен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

План, связанный с увеличением показателей ожидаемой продолжительности жизни в России, к концу текущего года будет перевыполнен. Такое заявление во вторник, 22 ноября, сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы спустились на показатели ниже 2019 года по показателю смертности, и те планы, которые стояли по ожидаемой продолжительности жизни, до конца года точно будут перевыполнены», - заявил глава ведомства в ходе заседания фракции КПРФ в Госдуме РФ.

Мурашко отметил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России может увеличиться на 1,8 года.

Незадолго до этого помощник министр здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что целевое значение, связанное с ожидаемой продолжительности жизни, которое ранее было установлено Единым планом на период до 2024 года, составляет 71,03 года.