Россия отправила в Китай рекордный объем золота с 2016 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия вдвое увеличила экспорт золота в Китай в октябре этого года в сравнении с показателем прошлого. Компании отправили 2,16 тонны метала на общую сумму в 124,6 млн долларов, что стало новым рекордом, по меньшей мере с 2016 года.

Как передает РБК, которое проанализировало данные Главного таможенного управления Китая, где приведены ежемесячные отчеты по поставкам золота из России, в октябре 2022 года Российская Федерация отправила вдвое больше золота, как в натуральном, так и в денежном выражении.

Отмечается, что в период с января по октябрь этого года импорт золота в необработанных, а также полуобработанных формах из России в Китай был 5,72 тонны, что в 1,9 раза больше этого же периода годом ранее. В денежном выражении поставки выросли в 1,8 раза до 330 миллионов долларов.

Тем не менее увеличение импорта не сделало Россию основным поставщиком золота в КНР. Лидируют по данному показателю до сих пор остается Швейцария (26,5 млрд долларов) и Канада (9,7 млрд долларов).