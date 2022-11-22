Песков считает, что нельзя сравнивать нынешний кризис с Карибским

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нынешний кризис и карибский - разные, но и тогда, и в настоящее время речь идет о столкновении с коллективным Западом во главе с США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Кризисы разные, хотя и тогда, и сейчас речь идет о столкновении нас и коллективного запада во главе с США… но, с другой стороны, нюансы, конечно, различные", - сказал Песков, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Он также добавил, что в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и главы Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса тема Карибского кризиса не будет основной.

Ранее сайт KP.RU писал о том, возможен ли сегодня Карибский кризис-2. На этот вопрос ответил директор музея ПВО историк Юрий Кнутов.

Также ранее посол РФ Антонов заявил, что военные поставки Киеву делают США участником конфликта на Украине. По мнению дипломата, Соединенным Штатам необходимо немедленно прекратить вооружать ВСУ.