Французский политик Филиппо призвал прекратить поддерживать Украину за отказ вести переговоры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский политик Флориан Филиппо в соцсети Twitter потребовал прекратить поддерживать режим Зеленского за отказ Украины начать вести переговоры с Россией с целью решения конфликта.

В статье он уточнил, что украинское правительство подтвердило свой отказ начинать мирные переговоры с РФ.

"Как мы можем продолжать разрушать себя и опустошать запасы нашей армии для режима, который все равно не стремится к миру?! Хватит!" - отметил Филиппо.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.