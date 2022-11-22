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НовостиЭкономика22 ноября 2022 11:29

"Газпром" заявил, что сократит поставки газа через Украину при сохранении тразитного дисбаланса

"Газпром" заявил об оседании на Украине российского газа, предназначенного для Молдавии
Елизавета КУЗНЕЦОВА
"Газпром" сообщил об оседании на Украине российского газа, предназначенного для Молдавии

"Газпром" сообщил об оседании на Украине российского газа, предназначенного для Молдавии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания «Газпром» заявила, что регистрирует оседание на Украине российского газа, который предназначен для поставки потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз».

«Объем газа, подаваемый «Газпромом» на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале российской компании.

«Газпром» напоминает, что днем ранее, 21 ноября, «Молдовагаз» в соответствии с контрактом оплатил российской компании часть поставок за ноябрь 2022 года. Отмечается, что объем фактически поставленного газа из России, в отношении которого была нарушена оплата в ноябре, составляет 24,945 млн кубометров газа, а суммарный накопленный объем оседания на украинской территории составляет 52,52 млн кубометров газа.

Сообщается о сокращении подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через украинскую территорию в объеме суточной недопоставки. Уточняется, что поставки сократят с 28 ноября 2022 года с 10:00.