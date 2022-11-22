"Газпром" заявил, что сократит поставки газа через Украину при сохранении тразитного дисбаланса

"Газпром" сообщил об оседании на Украине российского газа, предназначенного для Молдавии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания «Газпром» заявила, что регистрирует оседание на Украине российского газа, который предназначен для поставки потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз».

«Объем газа, подаваемый «Газпромом» на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале российской компании.

«Газпром» напоминает, что днем ранее, 21 ноября, «Молдовагаз» в соответствии с контрактом оплатил российской компании часть поставок за ноябрь 2022 года. Отмечается, что объем фактически поставленного газа из России, в отношении которого была нарушена оплата в ноябре, составляет 24,945 млн кубометров газа, а суммарный накопленный объем оседания на украинской территории составляет 52,52 млн кубометров газа.

Сообщается о сокращении подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через украинскую территорию в объеме суточной недопоставки. Уточняется, что поставки сократят с 28 ноября 2022 года с 10:00.