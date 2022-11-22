Назван способ безопасного передвижения во время ледяного дождя Фото: REUTERS

По улицам Москвы во время ледяного дождя лучше передвигаться «волоча ноги», стараясь при этом не прерывать контакт с землей, а также не спешить. Об этом рассказал эксперт по выживанию Михаил Макеев.

Специалист рекомендовал москвичам постоянно искать дополнительные точки опоры, а пожилым людям советовал ходить с шипованной тростью или же с двумя. Как он отметил, в подобную погоду пенсионеры находятся в группе риска, как и люди с нарушенной координацией.

«Некоторые пенсионеры ходят с тростью, но в такую погоду лучше взять вторую. Это третья-четвертая ноги, точки опора. Есть палки с выдвигающимся шипом - он хорошо врезается в лед», - заявил эксперт в беседе NEWS.ru.

Макеев также поссоветов специальные накладки на обувь, которые продаются в спортивных магазинах, уточнив, что такие накладки «похожи на мини-кошки для альпинистов для ходьбы по льду и замерзшему снегу». «Передвигайтесь медленно, не прерывая контакт с землей, буквально волоча ноги по льду, если сильно скользко», - добавил он.