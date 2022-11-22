Израильтянка подала в суд на телохранителя Байдена из-за избиения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израильтянка подала заявление в суд на подравшегося с ней в июле текущего года сотрудника американской секретной службы, который прилетел в Иерусалим в преддверии визита президента США Джо Байдена.

Ранее телеканал CNN сообщал, что сотрудник американской Секретной службы подрался с местной жительницей и был выслан обратно в Соединенные Штаты.

"Этот иск направлен от имени Тамар Бен-Хаим… тридцатилетней незамужней женщины, гражданки и жительницы Израиля, подвергшейся жестокому нападению и избиению со стороны ответчика..., когда он находился в Израиле летом 2022 года", - уточняется в документе, ссылку на который приводит журнал Hill.

Как отмечается в иске, американец якобы напал на израильтянку на улице. Внезапно и без предупреждения он начал избивать женщину. Это продолжалось до тех пор, пока человек, который сопровождал телохранителя, но не принимал участие в нападении, не пресек действия своего спутника.

Ранее сообщалось, что Джен Псаки вызвана в суд по иску против Байдена.

Также ранее власти Флориды подали в суд на Байдена из-за обязательной вакцинации от коронавируса. Власти штата посчитали незаконным требование о введении мандатов на вакцинацию от коронавируса для сотрудников федерального правительства.