Нутрициолог рассказала о вреде экзотических фруктов зимой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Употребление сладких тропических фруктов приводит к набору лишнего веса, а также нарушению углеводного обмена, особенно при их употреблении зимой. Об этом рассказала ведущий нутрициолог «Азбуки вкуса» Анастасия Медведева.

Специалист в беседе с «Газета.Ru» отметила, что в тропических фруктах содержится «рекордное количество глюкозы и фруктозы», а зимой, когда недостаточно солнца, организм хуже справляется с тем, чтобы «метаболизировать углеводы», что может привести к нарушению углеводного обмена и набору веса.

Медведева уточнила, что лидером по содержанию фруктозы среди фруктов являются манго, мангостин, спелый банан, а также ананас и виноград, призвав «быть осторожным» с этими продуктами нет только зимой, но и в любое другое время года. Самым же полезным из экзотических фруктов эксперт назвала киви, заявив, что в нем содержится мало фруктозы, однако много витамина С, а также органических кислот.

Как писала ранее Москва 24, нутрициолог Мария Розанова, рекомендовала отдавать предпочтение фруктам, которые в данный период растут и вызревают в других странах, а не лежат на длительном хранении.

В беседе с «Известиями» врач-нутрициолог Антон Брыкин рассказал, как питаться в холодное время года, чтобы не набрать лишнего веса, отметив, что стоит отдать предпочтения продуктам с полезными жирами, клетчаткой, а также снизить потребление сахара.