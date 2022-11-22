Читатели “Гуанча” усомнились в психическом здоровье Генсека НАТО Столтенберга после его оговорки про Украину

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Читатели китайского издания "Гуанча" предположили, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг не случайно оговорился в ходе последнего заседания НАТО, заявив, что "никто не должен поддерживать Украину".

Ряд комментаторов посчитали, что генсек альянса страдает от психического расстройства, а другие сделали вывод, что Столтенберг высказал свое настоящее мнение.

"... Похоже, у НАТО в последнее время средств не хватает, даже на IQ перед выступлением не дали денег", - пошутил Dlast.

"У этого парня выявлено серьезное заболевание: деперсонализация двуличия. Требуется оперативное лечение", - отметил другой читатель.

"Что еще за оговорка? Просто сказал то, что на уме", - добавил Ван Сяохуэй.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг случайно допустил оговорку во время своего выступления на парламентской ассамблее организации. Он перепутал Россию и Украину и призвал все страны отказаться от поддержки Киева.