Белоруссия попросила о повышении тарифа на транзит нефти на 39% Фото: REUTERS

Белоруссия попросила «Транснефть» согласовать повышение тарифа на транзит нефти с 1 января 2023 года на 39%. Об этом рассказал официальный представитель компании Игорь Демин.

«Мы получили письмо от наших белорусских коллег, где они просят об увеличении тарифа на 39% с обоснованием того, что они ожидают падения грузооборота по их системе с будущего года в два раза», – сообщил он в беседе с ТАСС.

Ранее в «Транснефти» сообщили, что получили письмо от компании «Укртранснафта» о повышении тарифов на транзит нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину с 2023 года.

Напомним, нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы и транзит в Европу. Трубопровод проходит через Брянск до Мозыря, разветвляясь на два участка, проходящие через территории Белоруссии, Украины, Польши, Чехии, Словакии, Германии и Венгрии.