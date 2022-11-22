Синоптик рассказал, когда закончится ледяной дождь в Москве Фото: REUTERS

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, комментируя «жёлтый» уровень погодной опасности, объявленный в Московском регионе из-за гололедицы во вторник, 22 ноября, заявил, что вероятность ледяных дождей сохранится и в среду, 23 ноября.

«В Москве ледяной дождь начался в 9 утра и продолжается до сих пор. Закончится к 14—15 часам, после моросящие осадки перейдут в слабый дождь. Вероятность ледяных дождей сохранится и в среду», - заявил эксперт в беседе с RT.

По его словам, толщина льда в течение дня увеличится до трех – шести мм, а причиной такой погоды стало прохождение теплого атмосферного фронта.

Тем временем главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что на фоне ледяного дождя предстоящей ночью в Москве ожидается образование гололеда.

Как заявляет интернет-издание «Подмосковье сегодня», в Москве и Подмосковье во вторник, 22 ноября, объявили штормовое предупреждение, а также желтый уровень опасности на фоне ледяного дождя. Гидрометцентр сообщает, что некоторые районы «превратятся в каток».