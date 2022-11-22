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НовостиПолитика22 ноября 2022 13:16

Шольц считает, что конфликт на Украине не стал первопричиной кризиса экономики Европы

Но ситуация на Украине ускорила этот кризис, заявил канцлер Германии
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Олаф Шольц

Олаф Шольц

Фото: REUTERS

Последние 30 лет низкого уровня инфляции и стабильного роста экономики в Европе были исключительным явлением, конфликт на Украине не выступает первопричиной конца этой эпохи, но он его ускорил, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц сегодня, 22 ноября, в ходе экономического саммита издания Suddeutsche Zeitung.

Истинной причиной, как полагает немецкий канцлер, является рост азиатских экономик, конкурирующих со странами Европы в сфере энергоносителей, сырья и технологий.

"В случае с Россией мы испытали, что это означает - быть слишком зависимыми от стратегически важного ресурса", - отметил Шольц, добавив, что такое "не повторится".

Ранее министр энергетики Катара выразил мнение, что энергетический кризис в Европе может усугубится. Он отметил, что ситуация будет "намного хуже" в случае суровой зимы, а также если поставки российского газа не возобновятся.

Также ранее правительство Германии ожидает чрезвычайных ситуаций зимой из-за дефицита газа. Немецкие власти опасаются, что газовый кризис затянется до 2024 года.