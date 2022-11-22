Шольц считает, что конфликт на Украине не стал первопричиной кризиса экономики Европы

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Последние 30 лет низкого уровня инфляции и стабильного роста экономики в Европе были исключительным явлением, конфликт на Украине не выступает первопричиной конца этой эпохи, но он его ускорил, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц сегодня, 22 ноября, в ходе экономического саммита издания Suddeutsche Zeitung.

Истинной причиной, как полагает немецкий канцлер, является рост азиатских экономик, конкурирующих со странами Европы в сфере энергоносителей, сырья и технологий.

"В случае с Россией мы испытали, что это означает - быть слишком зависимыми от стратегически важного ресурса", - отметил Шольц, добавив, что такое "не повторится".

Ранее министр энергетики Катара выразил мнение, что энергетический кризис в Европе может усугубится. Он отметил, что ситуация будет "намного хуже" в случае суровой зимы, а также если поставки российского газа не возобновятся.

Также ранее правительство Германии ожидает чрезвычайных ситуаций зимой из-за дефицита газа. Немецкие власти опасаются, что газовый кризис затянется до 2024 года.