Экономист рассказал, стоит ли вкладываться в тенге Фото: REUTERS

Курс казахской валюты слегка вырастет на фоне повышенного спроса операций по ней. Об этом рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, но отметил, что данную валюту не стоит рассматривать как инструмент для инвестиций

«Если рассматривать ситуацию с точки зрения индивидуального инвестора, то нужно принять во внимание, что в валюту вкладывают тогда, когда предполагается ее более активный и сильный рост по отношению к твоей национальной валюте», - заявил эксперт в беседе с Lenta.ru.

Беляев отметил, что в паре тенге-рубль соответствующих изменений не предвидится. Тем не менее рост стоит ожидать по отношению к рублю, однако не такой, который отмечали у американской и европейской валюты во время ослабления рубля.

Ранее эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру» сообщили «Газете.Ru», что в странах с безвизовым режимом въезда для российских граждан во второй половине октября 2022 года укрепились курсы национальных валют в отношении к рублю. Эксперты назвали валюты Казахстана, Турции, Киргизии, а также Армении и Грузии.

Тем временем, экономист исследовательского отдела Международного валютного фонда Трюггви Гудмундссон в беседе с «360» сказал, что в следующем году зона евро будет «трещать по швам», однако России будет все равно.