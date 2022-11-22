Во Франции заявили о необходимости Европы противостоять амбициям Китая и США в космосе Фото: REUTERS

Европа должна показать железную волю перед влиянием Китая и США, а также добиваться автономии в космосе, об этом заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр на встрече стран Европейского космического агентства. Трансляция велась на официальном аккаунте правительства Франции в Twitter.

В Париже 22 и 23 ноября 2022 года на заседании Европейского космического агенства происходит обсуждение финансирования организации на следующие три года.

«Должна существовать единая Европа, единая европейская стратегия в космосе и непоколебимая стойкость перед лицом амбиций Китая и США», - отметил Ле Мэр на министерской конференции Европейского космического агентства.

Министру финансов был задан вопрос относительно готовности Франции платить большой взнос в ЕКА.

Ле Мэр подчеркнул, что это является «ценой за независимость, которую мы готовы заплатить».

В настоящее время Европа не имеет возможности самостоятельно отправлять астронавтов в космос.

Как сообщал сайт KP.RU, в марте 2022 года правящий совет Европейского космического агентства посчитал невозможным продолжение сотрудничества с «Роскосмосом» по исследованиям на поверхности Марса.

Позже ЕКА возобновило обсуждение миссии с «Роскосмосом».

Напомним, запуск совместной российско-европейской миссии должен был пройти еще в 2020 году, но его перенесли на 2022 года из-за коронавирусной инфекции и связанной с ней неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире.