Американский сенатор Риш заявил, что республиканцы продолжат помогать Украине Фото: REUTERS

Республиканцы не откажутся от поддержки Украины, а звучащие призывы об остановке помощи - лишь желание оппонировать Демократической партии, полагает член международного комитета сената Джим Риш.

"Есть очень громкие голоса… Если бы мы были по другую сторону ситуации, они бы стучали по столу: "Дайте Украине больше денег", - передает заявление Риша издание Politico.

Уходящий в отставку руководитель сенатского комитета по ассигнованиям Ричард Шелби, по информации издания, планирует включить значительный пакет помощи Украины в проект закона о расходах на год.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

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