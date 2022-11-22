США выделили Украине дополнительные 4,5 миллиарда долларов поддержки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США выделили Украине еще один транш прямой бюджетной помощи на 4,5 миллиарда долларов, об этом сообщила министр финансов Джанет Йеллен.

"Эти средства начнут перечисляться в предстоящие недели и помогут правительству Украины… укрепляя экономическую стабильность и поддерживая ключевые правительственные услуги, включая выплату зарплат сотрудникам больниц, правительственным служащим, учителям…", - говорится в заявлении министра.

С учетом этих средств, прямая бюджетная поддержка Украине со стороны Соединенных Штатов достигнет 13 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что республиканцы не откажутся от поддержки Украины, а звучащие призывы об остановке помощи - лишь желание оппонировать Демократической партии, такое мнение озвучил член международного комитета сената Джим Риш. Также стало известно, что уходящий в отставку руководитель сенатского комитета по ассигнованиям Ричард Шелби планирует включить значительный пакет помощи Украины в проект закона о расходах на год.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

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