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НовостиПолитика22 ноября 2022 15:39

США выделили Украине дополнительные 4,5 миллиарда долларов поддержки

Об этом сообщила глава американского минфина Джанет Йеллен
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
США выделили Украине дополнительные 4,5 миллиарда долларов поддержки

США выделили Украине дополнительные 4,5 миллиарда долларов поддержки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США выделили Украине еще один транш прямой бюджетной помощи на 4,5 миллиарда долларов, об этом сообщила министр финансов Джанет Йеллен.

"Эти средства начнут перечисляться в предстоящие недели и помогут правительству Украины… укрепляя экономическую стабильность и поддерживая ключевые правительственные услуги, включая выплату зарплат сотрудникам больниц, правительственным служащим, учителям…", - говорится в заявлении министра.

С учетом этих средств, прямая бюджетная поддержка Украине со стороны Соединенных Штатов достигнет 13 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что республиканцы не откажутся от поддержки Украины, а звучащие призывы об остановке помощи - лишь желание оппонировать Демократической партии, такое мнение озвучил член международного комитета сената Джим Риш. Также стало известно, что уходящий в отставку руководитель сенатского комитета по ассигнованиям Ричард Шелби планирует включить значительный пакет помощи Украины в проект закона о расходах на год.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

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